Acquerello: sogno Numero 2 presenta i corsi di primavera

Sogno Numero2, di Treviso, presenta un doppio appuntamento, corso base e intermedio, per gli appassionati di acquerello con il maestro MATTEO BERTOMORO. Il corso base è rivolto a chi si avvicina per la prima volta al mondo degli acquerelli o a chi ha già qualche esperienza ma voglia costruire una buona conoscenza delle basi di questa affascinante tecnica pittorica, per evitare errori e rendere più divertente e fruttuoso il processo creativo. Il corso intermedio è dedicato a chi ha già una conoscenza di base degli acquerelli e intenda perfezionare alcune tecniche e conoscere meglio il linguaggio pittorico. Verranno presi in considerazione vari soggetti legati principalmente al paesaggio, soprattutto urbano, e alla figura umana. I corsi si terranno nella giornata del lunedì il 25 marzo – 8/15/22 (si salta 1 aprile), presso la sede dell'associazione a Treviso in via Borgo Mestre 107, con orario 17.00-19.00 CORSO BASE e 19.30-21.30 CORSO INTERMEDIO Per maggiori informazioni www.sogno2.it info@sogno2.it 0422 348101 - 336 656997