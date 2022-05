A casa di Alice : Alice nel paese ritrova meraviglie

Dopo 2 anni veramente duri e intesi accetti un’invito ad un piccolo evento , festa privata ,che dovrebbe poter essere stata aperta a tutti ma…..le regole si sanno …..dove non va a favore dei più “forti” esiste il limite di presenze , ma quel limite è stato metaforicamente buttato giù ,da famiglie e ragazzi che credono ancora in una libertà , ai tempi del Covid si crea questa fantastica idea , fuori dai forzati obbighi , ma rispettando le regole , senza inginocchiarsi ad un sistema che sta distruggendo la cosa più grande !l’essere UMANI ! Ieri sera ho visto un gruppo di PERSONE con un grande progetto , ho visto bimbi correre e giocare assieme e ho sentito abbracci ! Abbracci che parola fantastica , abbracci non solo di pelle ma anche di cuore ! Quello che manca oggi ! Dove l’egoismo ha preso il sopravvento ,le distanze km e la paura di un’altro essere umano è diventata qualcosa di mostruosamente normale ! Le persone che hanno creato tutto questo ,magari sembrano invasati agli occhi di chi convinto che scendere ad un compromesso sarebbe stato salvare il mondo ! Ma il mondo si salva anche così potendo scegliere !Vi dico una cosa dopo 2 anni ho visto che le persone ancora esistono ! Al di là delle idee ! Queste famiglie non hanno creato qualcosa per distinguersi , a parer mio, hanno solo creato una famiglia enorme dove tutti contano su tutti ! Ringrazio di aver partecipato , ringrazio di aver potuto sentire sulla mia pelle il calore di un’abbraccio !