Alvise e la sua storia: Viaggiare con la mia moto è sensazionale!

Gallery







Le belle giornate iniziano sempre con delle belle storie, storie da raccontare, fatte di emozioni e vere passioni… così, in un tranquillo giorno di fine gennaio, in uno dei luoghi più suggestivi della provincia di Treviso, dove il tempo sembra non passare mai, ho avuto il piacere e l’onore di incontrare un amico lungo le alzaie del fiume Sile, presentandomi la sua Harley-Davidson del 1942, con alle spalle una storia incredibile! Un’importante testimonianza storica che non potevo non documentare, ringraziando ancora Alvise Dalla Via per avermene dato la possibilità. Alcune di queste icone americane sono rimaste nella storia, diventando oggetti di culto per veri collezionisti e proprio da qui inizia la nostra storia, anzi… quella di Alvise e la sua WLA super personalizzata nel corso degli anni, secondo anche il suo pensiero di customizzazione.