120° anniversario Harley-Davidson da Treviso a Budapest

Gallery









Le belle giornate iniziano sempre con le belle storie… storie fatte di emozioni, Cuore&Passione. La storia che voglio raccontarvi oggi è quella di Mirko, un caro amico che in sella alla sua Harley-Davidson ha viaggiato in lungo e largo negli States e in Europa, portando con sé sempre più esperienze. La sua passione per le H-D nasce negli anni 90’ in California, grazie anche alla complicità di un amico collezionista di moto. Da lì inizia per Mirko Laudani una nuova vita con la sua prima Ironhead 1000 del 1973, con cambio a destra. Negli anni successivi, ospite di un amico, torna in California sotto veste di “studente” per imparare e apprendere i rudimenti della meccanica dei motori bicilindrici, presso la concessionaria ufficiale H-D di San Jose. Con il passare degli anni la sua passione aumenta sempre più provando vari modelli di harley, senza nulla togliere al suo principale lavoro, diventando così un eccellente agente generale di AXA Assicurazioni per le zone di Treviso, Volpago del Montello e Spresiano. Nel 2016 conosce Martina, la sua attuale compagna che ringrazio tantissimo per avermi descritto con vero “amore” la loro storia… mettendola subito alla prova con un primo viaggio all’European Bike Week Faaker See, accompagnati da una grandine che non dimenticheranno mai, per poi arrivare a Vienna. La ragazza, anzi, Super Ragazza, regge il colpo e... sì, il loro Amore dura ancora oggi! Iniziano a viaggiare in Europa con una Electra Glide del centenario H-D, per poi passare a una nuovissima Electra Ultra Limited del 2021 – dopo il periodo intenso del COVID - in cui arriva la piccola e dolce Aurora che non interferisce per nulla con la passione dei genitori verso le due ruote… ma che invece viene coinvolta anche lei spingendo mamma e papà a cambiare nuovamente moto con una H-D Electra Glide Ultra Classic del 1999, con sidecar original (mica una semplice familiare a quattro ruote). Electra Glide pronta per il 120° anniversario della casa madre di Milwaukee che si svolgerà a breve a Budapest, in Ungheria. Non vediamo l’ora di vedere la piccola harleysta seduta sul suo seggiolino omologato isofix, pronta a partire con i suoi cari e condividere con noi la loro passione. Mirko, Martina e Aurora… siete davvero una bella famiglia e vi auguro davvero buona strada!!!