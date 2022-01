Anno 2022, attenzione ai carichi leggeri

"I miei Musetti sono dietetici!". Così esordisce l' ormai famoso norcino Nor Gino. Quel che è successo l'altra sera dentro le mura di Castelfranco Veneto ha dell' incredibile. Il norcino Nor Gino e gli Insaccadores, durante una riunione esplicativa segreta, al Quartier Generale davanti al Duomo, altrettanto segreto, di fatto hanno svelato la ricetta segreta del Musetto da Gara, dimostrando anche con l' ausilio di lavagne luminose, penne 3D, computer e bilance di precisione, che il grasso pesa meno del magro. Teoria condivisa da tutti gli ospiti intervenuti anche da fuori provincia, nonostante la fitta nebbia. La teoria è stata discussa davanti ad un abbondante piatto di Musetto dietetico, o meglio, Museto, per compiacere i filosofi della Confraternita omonima, e un buon Crìnto. Il primo passaggio segreto di Nor Gino per fare i Musetti dietetici infatti, è sgrassare la cotenna e scartare il grasso adiposo, aggiungere sale, pepe e lasciare riposare. Poi bisogna avere le lame affilate del tritacarne e passare tutto con la trafila da Musetto. Aggiungere il muso scarnito, del magro: Campanello, muscoli...(ricetta esclusiva con copyright, me racomando no stè copiar) e ovviamente l' ingrediente segreto, e insaccare morbido. Il fatto che durante la cottura il Museto, gonfiandosi, perda l' acqua libera e il grasso sforzi per fuoriuscire dal budello naturale attraverso i pori, cosicchè a fine cottura quindi risulti di fatto sgrassato, di fatto udite udite...pesa meno. E se poi consideriamo l' esperimento classico in cui si riempie per metà un bicchiere con olio-o qualsiasi grasso allo stato liquido e poi lo si riempie di acqua, dimostriamo ampiamente che l' olio-o il grasso, rimane nella metà superiore anche mescolando, anche agitando. Nel mare galleggerebbe, e se fosse più pesante dell' acqua, andrebbe a fondo. Quindi il grasso è LEGGERO! Motivo per cui dall' immagine esplicativa è stata tolta la parola "pesanti"(Intendiamo solo i Musetti del buon Nor Gino, quelli degli altri non so, ndr). Tenetevi pronti, perchè il 17 gennaio, al Campionato del Mondo di Museto, verrà presentato in esclusiva questa innovazione culinaria, e anche chi è a dieta ferrea, potrà assaporare la leggerezza del "Musetto dietetico esclusivo di Nor Gino". Infatti, come ha ampiamente dimostrato il diretto parente Albert Einstein, signore e signori, il segreto del Tutto, è comprendere e accettare che tutto è ...relativo e se dietetico è meglio. Possiamo tradurre una concezione matematica allo stato brado per far capire proprio a tutti il concetto. Se il Musetto è buono, no serve il Cren. Quindi: A mi ncora 2 fette =grassie Che si esplica con una semplice formula. e=mc2