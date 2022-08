Venerdi 5 agosto AiR live all'Antica Osteria Zanatta

Gallery





Per chi non è ancora partito per le ferie questo Venerdì 5 AGOSTO ultimo live dell'estate 🎸 nel giardino dell'Antica Osteria Zanatta! 🌳 Suoneranno gli Air4 che propongono un repertorio Rock Pop presentando artisti principalmente internazionali come: The Cranberries, Muse, U2, The Killers, Bryan Adams e artisti italiani come Negramaro , Vibrazioni, Ligabue e molti altri. Nel 2021 viene pubblicato il loro primo EP *Time to change* Formazione: Batteria : Riccardo Basso: Gabriele Chitarra : Alessandro Chitarra:Nicola Voce : Giulia Gruppo Attivo con questa formazione dal 2014 https://www.facebook.com/Air4music/ Consigliata la prenotazione del tavolo ENTRO giovedi ma consigliato chiamare anche prima ☎️0422 778048 anche su whatsapp 😊 🍽️Cena con Grigliata 🍗🥩🥓🍟🧀 contorni e dolci fatti in casa Oppure Paella 🥘 ma solo su prenotazione entro mercoledì sera! 🍹🍸In serata bibite, long drink, MOJITO, snack, 🍔🥪panini e birre fresche 🍻 🎸🎤🥁🎵 Live dalle 21:30 AiR4 pop rock band, repertorio internazionale e italiano Potete trovare informazioni e menu/Listino asporto aggiornati nel nostro sito www.anticaosteriazanatta.com 🔜Siamo aperti☀️ LUNEDÌ 15 FERRAGOSTO☀️sia a pranzo, cena che asporto su prenotazione 🧀🍟🥓🥩, meglio prenotare per tempo! VI ASPETTIAMO! Eva, Manu e tutto il nostro staff ANTICA OSTERIA ZANATTA dal 1937, 4' generazione locale rinnovato nel 2019 via del borgo 64 Varago di Maserada sul Piave (a 2km uscita Treviso Nord)