Apertura straordinaria d’autunno al Castello San Salvatore

Il Castello San Salvatore aprirà straordinariamente i suoi cancelli per uno speciale weekend all’insegna della cultura e della storia sabato 23 e domenica 24 ottobre dalle 10 alle 18. Di proprietà del nobile casato dei Conti Collalto, dal 1245 a tutt’oggi, è un emblema inconfondibile del territorio trevigiano. Inespugnabile fortezza in età medievale, elegante dimora signorile e vivace salotto letterario nel Rinascimento, avamposto austriaco gravemente danneggiato durante la Grande Guerra, la sua lunga e straordinaria vicenda ne fa una testimonianza di eccezionale valore storico e, dopo questa lunga pandemia, un simbolo più che mai vivo di resilienza e di speranza per il futuro. In questa speciale occasione verrà proposta una nuova modalità di visita che prevede, attraverso il semplice utilizzo del proprio smartphone, uno straordinario viaggio alla scoperta dei luoghi più affascinanti del castello. Si potrà dunque passeggiare in autonomia accompagnati tappa dopo tappa, audio dopo audio, dalla voce della Principessa Isabella Collalto de Croy, l’attuale erede dell’antico casato, e respirare il profumo dei secoli!

Un romantico viale di ciottoli conduce alla medievale Porta Nord, attraversa il borgo tra mura merlate e torri scudate e varcato l’imponente ponte levatoio, guida sino alla rocca del castello. La salita invita ad un lento distacco dal quotidiano, il silenzio e lo straordinario panorama tutt’intorno, ora patrimonio UNESCO, ad immergersi in una dimensione unica. Qui tra le affascinanti rovine medioevali di Palazzo Ottaviano e dei Palazzi Comitali, si estendono verdeggianti le scenografiche terrazze e si erge il magnifico Palazzo Odoardo. All’interno del palazzo, nella prestigiosa Sala Rambaldo VIII, l’associazione ArcheoSusegana presenterà una mostra estemporanea dal titolo ‘Storie d’armi e d’amore’, una decina di pannelli che raccontano un amore totale, intenso e travagliato, tra la poetessa Gaspara Stampa e il nobile guerriero Collaltino di Collalto consumato tra Venezia e le mura del Castello San Salvatore e sfociato nella prematura morte della donna a soli 31 anni, nel 1554. Nello stesso anno la sorella diede alle stampe ‘Rime’, considerato uno dei più bei canzonieri della letteratura italiana e di cui, durate le giornate di apertura, il gruppo SeDiciParole reciterà alcuni brani.

Ingresso a pagamento con obbligo di prenotazione (intero € 12,00; ridotto € 10) su www.castellosansalvatore.it/news. L’apertura straordinaria si svolgerà anche in caso di maltempo, si raccomandano scarpe comode e abbigliamento adeguato. All’interno del Castello verrà allestito per l’occasione un servizio bar. E’ vietato l’ingresso ai cani. Obbligo di green pass.