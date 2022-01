Argia Granello festeggia i 106 anni di età

Gallery



Una giornata davvero speciale quella di domenica 16 gennaio qui alla prima periferia di Treviso dove, per un giorno,le apprensioni di questo nuovo anno, fotocopia purtroppo di quello appena passato, hanno lasciato spazio alla gioiosa allegria che ha coinvolto l'intera contrada Moncia nel festeggiare le 106 splendide primavere di Argia Granello in Colusso classe di ferro, pardon, d'acciaio 1916 ! 106, mica bruscolini ! Quando nacque, nella grande casa dei Granello nella campagna di Paese , si era in piena Grande Guerra e le colonne di soldati dirette al fronte passavano numerose per le strade della Marca cercando rifornimenti d'ogni genere, chiedendoli alla popolazione, qualche volta, ma spesso requisendo con brutale ferocia quanto trovavano nelle povere case contadine. Ebbe modo di vedere il rientro dei sopravvissuti alle mattanze in trincea e di assaporare una giovinezza serena prima di tuffarsi nel secondo conflitto mondiale, vivendo ancora lutti e paure, coi suoi campi percorsi giorno e notte da manipoli di nazi-fascisti a caccia di partigiani e di incolpevoli civili passati poi per le armi senza alcuna pietà. Anni in cui l'umanità aveva abdicato alla Ragione per nutrirsi solo di Odio . Fu in mezzo alla devastante "spagnola" che coi suoi 100 milioni di morti fece temere per davvero la fine del mondo. Si sposò con Domenico ed ebbe 3 figlie ma la gioia durò il battito d'ali d'una farfalla perchè il giovane marito trovò la morte in uno dei primi incidenti stradali della Noalese, la statale che avrebbe causato decine di lutti lungo tutto il suo tragitto da Treviso a Padova . Dalla natìa Paese si trasferì a Treviso in casa della figlia Bruna in quella strada di Boiago dove vive tuttora a ridosso dell'ex- ferrovia Ostiglia, ora amena ciclo-pedonale,divenendo la Super Nonnina del suo Ultimo Miglio e di San Giuseppe , il popoloso quartiere cittadino lambito dal Sile. Qualche anno fa la visita dei ladri che solo per un puro caso la lasciarono in pace accanendosi colla figlia ultrasettantenne ed ora il Covid, l'ultima insidia di una vita lunga ed operosa dove ogni difficoltà vien superata colla tenacia inossidabile della sua tempra contadina e colla levità di quel buonumore che la fa cantare a squarciagola le canzoni della sua gioventù, tra cui l'amatissima "Bella ciao" . Alla piccola festa in suo onore si è subito preoccupata che tutti avessero una fetta di torta ed " un'ombra de vin bon", come ha ripetuto più volte alla figlia affinchè provvedesse con solerzia, per brindare , noi con lei, a questo splendido traguardo.

Vittore Trabucco