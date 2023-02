Via Martiri della Libertà, 36 · Vittorio Veneto

Lo spettacolo di Stivalaccio che riporta in scena la miglior commedia dell'arte di sempre! In esclusiva al Teatro Da Ponte Venerdì 24 Febbraio alle 21. Per informazioni teatrodaponte.it