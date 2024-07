Arte in bolla | Mionetto

Continuano gli appuntamenti estivi di Arte in Bolla presso le Cantine in Veneto, The Land of Venice. Il prossimo incontro si terrà giovedì 18 luglio 2024 alle ore 19.00 presso la nuova sede di Mionetto. L'ospite di questo evento sarà Kuo-Hsiang Kuo, finalista di Arte Laguna Prize, le cui opere sono state esposte all’Arsenale nel 2023. L’artista per l’occasione si collegherà dal Taiwan per presentarci le opere “Water Ripples” e “Echoes”, in mostra esclusiva presso la sede di Mionetto A seguire degustazione “Wine Experience” firmata Mionetto: Luxury Valdobbiadene Docg Brut Luxury Valdobbiadene Docg Extra Dry Luxury Valdobbiadene Doc Rosé Accompagnamento Salami, Cheese, Bread a buffet Dress code: Touch of White €20 per Soci €23 per non-soci Info e prenotazioni Tobia 3481881336 info@mocaitalia.com