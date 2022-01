Campionati italiani di ciclocross 2022: trasferta amara per i trevigiani

Trasferta amara per i trevigiani ai campionati Italiani di ciclocross (forse siamo abituati troppo bene a vincere ogni anno). L'unica a salire sul podio è stata Giorgia Busato ASD Castagnole, ottimo terzo posto per una gara per niente facile. Ricordo che oltre a una perfetta condizione fisica serve anche un pizzico di fortuna nelle corse di un giorno. Quarto posto per Fabio Libralato (Piva Teo Sport) tra i G2, quarto posto per Mauro De Rocco e sesto per Rosario Pollicina tra i V2. I migliori complimenti dal Comitato provinciale Acsi Treviso a tutti i partecipanti a questa lontana tresferta.

Edi Tempestin