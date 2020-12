Gli auguri del sindaco Bet a Sammy Basso

Arrivano glia auguri speciali del sindaco Bet, primo cittadino della città di Conognè, per Sammy Basso. Ai tempi del covid gli auguri non potevano che arrivare via social, infatti il sindaco ha dedicato un post sul suo profilo Facebook. Sammy, nato a Schio nel 1995, affetto da Progeria, oltre ad essersi laureato col massimo dei voti all'università di Padova e aver scritto un libro "Il viaggio di Sammy", ha fondato l'Associazione Italiana Progeria Sammy Basso con l'obbiettivo di far conoscere e sonostenere la ricerca su questa malattia. Sammy è anche diventato Cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica italiana nel 2018. Walter Zambon