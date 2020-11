Benetton Rugby, finisce l'avventura in Autumn Nations Cup per Sebastian Negri

Un infortunio che mette il punto all'avventura in Autumn Nations Cup di Sebastian Negri, terza linea dei Leoni. E' lo stesso giocatore a comunicare, attraverso i propri profili social, dell'infortunio rimediato durante uno degli allenamenti della squadra di Monigo. “Deluso per l’infortunio, rinuncio alla restante parte della Autumn Nations Cup. Lavorerò duro per tornare più forte di prima - dichiara Negri -. Grazie mille a tutti per i messaggi di supporto”. Sia la Nazionale, sia la Benetton dunque dovranno dare i conti con un giocatore in meno che non si sa quando tornerà nei campi di gioco, infatti solo nei prossimi giorni verrà diramato il bollettino medico in merito alle condizioni di Negri, per capire l’entità del suo infortunio e stilare una prima tabella relativa ai tempi di recupero. Molto probabilmente il posto del numero 6 bianco verde verrà preso Niccolò Cannone, convocato anche nel VX di partenza da Franco Smith per il mach contro la Francia di Sabato sera.

Walter Zambon