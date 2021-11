A Treviso due star della musica classica

Autunno Musicale, il cartellone concertistico dell’autunno cittadino promosso dal Comune di Treviso e dall’associazione trevigiana Musincantus, prosegue con un appuntamento di portata internazionale: mercoledì 17 novembre alle 20.45 al Teatro Comunale Mario Del Monaco il celebre pianista Roberto Prosseda, pianista, uno dei massimi interpreti della musica di Mendelssohn, pluripremiato esecutore con le più prestigiose orchestre mondiali e con all’attivo incisioni per Decca e Deutsche Grammophon, si esibirà in Estremo romantico. Prosseda sarà affiancato dalla violinista Sonig Tchakerian, premiata in concorsi quali il Paganini di Genova, all'ARD di Monaco di Baviera, con esibizioni come solista con orchestre quali la Royal Philharmonic di Londra, la Bayerischer Rundfunk di Monaco, la Verdi di Milano, e dall’Orchestra GAV - Giovani Archi Veneti diretta da Lucia Visentin, eccellenza artistica del territorio e uno dei migliori ensemble giovanili Italiani con all’attivo regolari produzioni con solisti quali Luciana Serra, Ines Salazar, Michael Portal, Enzo Caroli. Insieme daranno vita al giovanile e di rara esecuzione doppio concerto per violino, pianoforte e orchestra di Mendelsohn, a cui si aggiungeranno i Walzer per orchestra d’archi del compositore viennese Arnold Franz Walther Schönberg e le variazioni su un tema di Tschaikowsky. Entrambi musicisti romantici, Mendelsshon è uno tra i primi ed è definito il più classico, mentre Schönberg si inserì con originalità nel tardo romanticismo, a cui si riconduce la prima parte della sua produzione: insieme rappresentano i due “estremi” del movimento del XIX secolo. Autunno Musicale propone dunque un appuntamento musicale di alto livello, imperdibile per gli intenditori ma anche estremamente coinvolgente e adatto a chiunque ami la musica. “È un’occasione unica – spiega Edoardo Bottacin, direttore artistico di Autunno Musicale e presidente di Musincantus - avere un duo di solisti d’eccezione come questo sul palcoscenico del Teatro Comunale. Si tratta di un concerto che per la raffinatezza del programma e la portata degli artisti persegue l’obiettivo di Autunno Musicale: grandi artisti, giovani eccellenze e ricercatezza nei programmi”. Biglietti: Teatro Comunale Mario Del Monaco, tel. 379 1201100, www.musincantus.it