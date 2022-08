Le incredibili avventure dei MIRAL…in "Ciao"

Gallery







È iniziata una nuova avventura per la mia coppia preferita di bikers, uniti nella vita e dalla stessa passione per le due ruote e per i viaggi. Base di partenza Montecchio Maggiore, Vicenza, dove hanno già affrontato in passato i 4 continenti con la loro BMW GS, oltre che viaggiare per l’Italia in sella ad una Lambretta 125 LI del 1963. Li ho conosciuti personalmente dal loro ritorno da Capo Nord, un viaggio facile molti penserebbero ma quello che più mi ha colpito di loro è stato quando ho saputo che hanno affrontato un viaggio durato ben 19 giorni, 5200 Km, a bordo di due piccoli cinquantini della Piaggio… il famoso CIAO del 1967. Ma non finisce qua: i MIR.AL – Mirco Targon ed Alice Zanni, due persone davvero splendide – il 31 luglio sono partiti per un nuovo ed entusiasmante viaggio, da Parigi a Dakar. Ovviamente non a cavallo di due super moto da enduro ma con i loro, e bellissimi, CIAO. Buona Strada ragazzi e non ci resta altro che seguire le vostre storie fino a Dakar… e ritorno!