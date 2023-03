Danza fatale, balletto al teatro Accademico di Castelfranco Veneto

https://www.vivaticket.com/it/ticket/danza-fatale-world-premier/203581 Danza Fatale è una storia d'amore unica, uno spettacolo che contrappone il balletto classico e la danza contemporanea mentre un forte cast di 27 si sposta tra i fusi orari della Venezia del 1790 e la Londra degli anni 1980. Gli spettatori sono immersi nella suggestiva atmosfera romantica e inquietante del Teatro Accademico di Castelfranco, per sperimentare questa entusiasmante collaborazione internazionale tra uno scrittore inglese, un artista australiano e un coreografo irlandese del Royal Ballet. Attraverso la danza, la musica e le parole, il pubblico viene riportato indietro nel 18° secolo, dove inizia la storia d'amore di Angelo e Celeste, e poi proiettato nella Londra dell'alta moda degli anni '80, dove due anime improbabili si riuniscono misteriosamente. Questa produzione è ispirata alla storia d'amore del 1790 che Caroline-Anne Carnegie ci ha regalato nel suo romanzo 'Toe Shoe', scritto nel 2015 in una soffitta all'inizio della salita di via Mezzaterra, nel centro storico di Feltre. Dall'incontro con Dena Ashbolt (artista / regista), nel 2018 ne è stato tratto l'adattamento cinematografico a 8 episodi. Nel 2022 Caroline conobbe fortuitamente Nicola Kennedy (ex London Royal Ballet e titolare della Cinderella School di Castelfranco Veneto nonché costumista di talento) e dalla loro collaborazione è nato un evento multimediale di successo, "Danza Fatale", che ha avuto luogo nei locali storici del Fondaco, sotto il Teatro Della Sena a Feltre. La storia è stata raccontata attraverso opere simboliche e astratte, splendide esibizioni di ballo eseguite da tre fra tutti i talentuosi ballerini di Nicola e da un'appassionata interpretazione di estratti dalle pagine di Toe Shoe, letti da Piera di Palma, aspirante giovane attrice romana, Queste tre artiste ispiratrici, Caroline, Dena e Nicola, ora e a grande richiesta, hanno prodotto l'intero balletto del romanzo. Gli splendidi costumi cuciti a mano di Nicola, un cast di 27 ballerini di talento e due affermati aspiranti attori, Piera di Palma ed Enrico Maria Ruggeri, daranno vita in armonia a questo racconto con uno spettacolo sul palco del Teatro Accademico che farà vibrare tutti i nostri sensi. Contatti - Nicola Kennedy +393515150070 Caroline A Carnegie +4917661354437 toeshoe222@gmail.com