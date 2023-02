Da Barcellona a Mantova. Due ragazze in bici

Gisella e Silvia, amiche e colleghe di Milano hanno in comune l'interesse per i viaggi, le camminate e la natura. Due anni fa iniziano a pedalare insieme e scoprono di avere la stessa grande passione per le due ruote, ma soprattutto per il lento viaggiare in sella alla bicicletta. Saranno nostre ospiti venerdì 10 febbraio alle 19, presso la Casa delle Associazioni in Via Isonzo, per raccontarci del loro viaggio in bicicletta da Barcellona a Mantova, dove si svolge il Bicycle Adventure Meeting, grande raduno di cicloviaggiatori europei. FIAB Treviso APS