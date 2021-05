Baseball e Softball Castellano: «Una stagione da ricordare»

Il 2021 sarà ricordato come una pietra miliare per le discipline del baseball e softball a Castelfranco Veneto. Grazie alla nuova formula del massimo Campionato Italiano di baseball, che abbandona il nome di Italian Baseball League per diventare Serie A, viene allargato il novero delle contendenti allo scudetto da 6 a 32. In un maxi accorpamento fra A1 e A2, che caratterizzerà la stagione su fasi e livelli, la formazione maschile della società Thunders & Dragons Softball e Baseball Asd, militante in A2 avrà l'onore di giocare nell'olimpo del baseball nazionale.

Per la prima volta nella storia di tutte le discipline sportive castellane ci sarà una squadra di baseball e una di softball che militano nella massima serie. Avvenimento di straordinaria importanza e unico per la sua valenza sportiva meriterebbe sia una ribalta mediatica adeguata che un interessamento da parte dell'Amministrazione Comunale per quanto riguarda l'adeguamento dell'impianto di illuminazione richiesto dalla Fibs per tutte le società che militano nella massima serie. Non ci sono precedenti di questa portata negli annali sportivi delle tante società sportive che operano a Castelfranco Veneto. La squadra di softball che ha esordito nel 2016 in A1 teneva alto il prestigio della Società nella massima serie mentre la squadra di baseball cercava stagione dopo stagione di salire dalla serie B in A2, coronando finalmente il sogno nel 2019 quando si impose ai playoff per il salto nella serie cadetta. Per chi non lo sapesse la Società Castellana è l'unica nelle regioni del Nord Est, e tra le pochissime in Italia, a vantare una formazione di baseball e una di softball in Serie A. Il sogno, caro ai pionieri di queste discipline che sembrava irrealizzabile 55 anni fa, di poter incrociare le mazze con squadre di alto rango come Fortitudo Bologna, San Marino, Parma, ecc., finalmente si avvera.

I campionati inizieranno il 22 maggio per il baseball (in trasferta a Bolzano) e il 23 per il softball (in casa con il Pianoro). Il 30 maggio nell'opening day in casa la squadra Castellana di baseball affronterà la detentrice del titolo Italiano, la plurititolata Fortitudo Bologna. Comunque vada questo storico doppio incontro, sarà una festa perché tra le file della formazione petroniana ci sarà Fabio Betto, giocatore formatosi negli anni '80 proprio nel vivaio Castellano. E’ questa l’occasione per onorare il nostro concittadino che si è distinto con la casacca del Bologna, prima come lanciatore e ora come coach, e per ricordare tutti coloro che dal lontano 1966 ad oggi si sono prodigati perché tutto ciò un giorno potesse accadere. Paolo Basso