Beat beat on the Moon

Lo spettacolo si sviluppa in un intreccio tra rime, prosa, improvvisazione, arte figurativa e la sapiente interpretazione musicale di una delle giovani maestri della musica contemporanea improvvisando usando temi dal classico al moderno. Più che una rappresentazione si tratta di un'interpretazione di quelle atmosfere e di quell'impeto generazionale che dalle avanguardie di primo novecento fino al secondo dopoguerra portò una certa classe di artisti a rompere con gli schemi culturali che li hanno preceduti. Lo spettacolo come per il reading sulla beat generation trova un'altra sua peculiarità sull'improvvisazione poetica, i partecipanti infatti sono protagonisti della creazione di poesie istantanee, dando all'attore le parole per comporre una poesia in simultanea. Artisti coinvolti: Rime e prosa: Enrico Vanzella Performance musicale: Eleonora Del Grosso Live painting: Spazio - LAC Per informazioni e prenotazioni cell. 347 9735334 o info@kantieremisto.org