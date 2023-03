Benedetta Rossi e la cucina che ti prende il cuore

Domenica 12 marzo alle ore 15.30, all’interno della galleria del centro commerciale di Conegliano, Benedetta Rossi presenta il suo libro "Benvenuti in casa mia", dove racconta tante ricette semplici ma efficaci. Un appuntamento divertente ed allo stesso tempo utile, non solo per chi nella vita ama cimentarsi dietro i fornelli, dove i visitatori del centro hanno l’opportunità di dialogare e ricevere consigli pratici per risparmiare sia in cucina che in ogni stanza della casa (ed anche in giardino). Spazi da vivere, come espresso nel pay-off di IGD, la società proprietaria del centro. Tutto ciò in assoluta coerenza con la mission del centro commerciale Conè, come afferma Fabrizio Cremonini responsabile marketing operativo di IGD, che si prefigge di creare ed ospitare eventi che abbiano precise finalità di servizio ed utilità, rendendo i centri commerciali sempre di più luoghi di aggregazione e diffusione di benefici, oltre lo shopping. Un invito per trascorre una domenica diversa, con la promessa di farvi rientrare a casa con qualche ricchezza in più: Vi aspettiamo. Benedetta Rossi è nata nel 1972 a Porto San Giorgio, in provincia di Fermo. Sin da piccola apprende i segreti della cucina tradizionale dalla nonna e dalla madre, accrescendo il suo amore per il cibo. Nel 2011 apre quindi un blog di cucina dove con semplicità casalinga spiega in maniera semplice e diretta le ricette della tradizione, con consigli utili che porteranno in poco tempo Benedetta ad essere la food influencer più ricercata sul mercato. Sui social la pagina “Fatto in casa da Benedetta” cresce in popolarità in breve tempo e dopo aver aperto anche il canale YouTube, nel 2016 Benedetta pubblica il suo primo libro di ricette per Mondadori: “Fatto in casa da Benedetta. La sua popolarità cresce di anno in anno e nel 2021 diventa testimonial di una linea di casalinghi; a Maggio ’22 diventa anche un cartone animato, dal nome SuperBenny: nel cartone Benedetta, suo marito Marco e il cane nuvola interpretano divertenti gag adatte a tutta la famiglia. Su Instagram “Fatto in casa da Benedetta” conta più di 1 milione e 300mila followers, mentre su Facebook la pagina arriva a più di 4 milione di seguaci! Dopo il successo travolgente dei suoi primi cinque libri, bestseller da oltre un milione di copie totali, Benedetta Rossi è recentemente tornata in libreria con un progetto editoriale ancora più ricco di suggerimenti, contenuti, immagini e curiosità, consigli utili per risparmiare, non solo in cucina ma in ogni stanza della casa ed anche in giardino:” Benvenuti in casa mia”