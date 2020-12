Benetton Rugby, Cherif Traoré nel XV della settimana

Entra nel XV della settimana della Pro14 Cherif Traoré, numero 1 del Benetton che, nell’ultima partita contro il Newport Dragons, ha marcato la prima meta della partita per i Leoni. Nonostante la pensante sconfitta, l’ennesima per i giocatori si Monigo, Traoré si è distinto durante il match soprattutto per il sostegno dato nei punti d’incontro e durante le mischie con l’exploit della metà. Nel XV della settimana anche 15 Jack Blain (Edimburgo); 14 Lee Jones (Glasgow Warriors); 13 Dan Goggin (Munster); 12 Jamie Roberts (Dragons); 11 Ashton Hewitt (Dragoms); 10 JJ Hanrahan (Munster); 9 John Cooney (Ulster); 1 Cherif Traore (Benetton); 2 John Andrew (Ulster); 3 Aki Seiuli (Glasgow Warriors); 4 Kiran McDonald (Glasgow Warriors); 5 Sam Carter (Ulster); 6 Gwilym Bradley (Cardiff Blues); 7 Chris Cloete (Munster); 8 Ollie Griffiths (Dragons). Walter Zambon