Benetton Rugby, la stella dei Leoni Monty Ioane convocato in nazionale per la partita contro il Galles

Diventa ufficialmente eleggibile Monty Ioane, numero 11 del Benetton Treviso che, dopo i tre anni di residenza in Italia (arrivato a Treviso nel novembre 2017), può entrare a far parte dello squadrone azzurro di Franco Smith. Già presente come ospite ai raduni azzurri di Parma e Roma, e presente anche sabato a Parigi fra lo staff italiano nel mach contro la Francia, Ioane diventerà una valida opzione Smith nel VX iniziale già nella partita in programma per il 5 dicembre contro il Galles. Con uno score di 23 mete in 58 presenze con i Leoni, l'ala di origini australiane aumenterà il tasso tecnico della rosa azzurra. “Un grande realizzatore, in grado di finire il lavoro andando in meta con innumerevoli soluzioni, Monty (Ioane, ndr) porterà in dote anche numeri importanti, sia in difesa - racconta Pavanello, Ds Benetton, durante un'intervista -, sia in attacco, dove è uno dei giocatori che rompe più placcaggi in Pro14 ed è in grado di inventare, palla in mano, qualcosa di pericoloso, ad ogni latitudine del campo” Walter Zambon