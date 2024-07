Benito Madonia, da The Voice Senior a Suoni di Marca 2024

Gallery





Suoni di Marca ritorna, come ogni anno, sulle antiche mura di Treviso e porta spettacolo e musica di grande livello. Benito Madonia, il cantautore siciliano, acclamato finalista di The Voice senior 2024, sarà sul palco di Treviso sabato 20 luglio insieme al chitarrista Michele Pirona alle 20.30. Sarà l'occasione per riascoltare, dal vivo, i brani con cui ha ottenuto l'apprezzamento unanime dei giudici di The Voice e del pubblico di RAI 1. La serata promette grandi sorprese e forti emozioni in quanto, subito dopo Madonia che non mancherà di eseguire la famosa “Alleria” di Pino Daniele, saliranno sul palco Tony Esposito e Teresa De Sio per uno spettacolo dal gusto mediterraneo/partenopeo da non perdere!