Uno strepitoso Benito Madonia entusiasma pubblico e giudici a The Voice Senior

Straordinaria interpretazione di "Alleria", famoso brano di Pino Daniele, con cui Benito Madonia ha fatto scattare immediatamente l'entusiasmo di Gigi D'Alessio, Clementino, Arisa e Loredana Bertè, i quattro giudici di The Voice Senior rimasti letteralmente incantati dalla performance di Madonia nella terza puntata del seguitissimo programma di RAI1.

Il cantautore palermitano (70 anni compiuti da poco) ha dato una dimostrazione di quanta classe, sensibilità e tecnica vocale siano indispensabili per cantare brani tanto difficili quanto affascinanti. Pubblico in piedi e applausi scroscianti per il cantautore e musicista, moglianese d'adozione, che da anni segue coerentemente un suo percorso artistico fatto di grande qualità, di collaborazioni importanti e ottime produzioni musicali. The Voice Senior ha il merito di aver fatto conoscere al grande pubblico un artista di notevole bravura e sensibilità, che ha lavorato sodo ma sempre in sordina e con un suo pubblico di affezionatissimi fans che, in questo particolare momento, lo vorrebbero vedere diritto in finale. Non resta che continuare a seguire il programma, ogni venerdì alle 21.30, e fare tanti auguri a Benito Madonia di poter dare questa bella soddisfazione ai suoi estimatori.