Impedimento al distanziamento

Vorrei comunicare un evento sconcertante. la sera nel viale centrale a bibione (ve) , le persone non possono più camminare nel viale pedonale a causa di transenne messe trasversalmente impedendo di fatto ai pedoni di proseguire distanziati . come fanno a passeggiare in sicurezza mantenendo un minimo di distanziamento, visto tutte le barriere trasversali messe a terra???? hanno transennato tutto e dopo un anno di sacrifici per il distanziamento sociale qui strozzano il traffico pedonale così da ricrearlo volontariamente!! come fanno a camminare mantenendo la distanza interpersonale ?? se passano due o tre persone alla volta quando c'è ne saranno 5000 in centro cosa succederebbe in caso di sicurezza ? non si accalcherebbero tutti nelle transenne calpestandosi?? ma noi ci chiediamo, come facciamo a ripartire in sicurezza con questo tipo di decisione?

Robertino Perissinotto