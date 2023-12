Biblioteca "Comisso", impossibile consultare i giornali d'epoca

Gallery



«Vorrei consultare il Gazzettino del 1990». «Mi dispiace, non è disponibile», mi ha risposto stamattina la cortese addetta alla distribuzione della storica biblioteca di Borgo Cavour, accennando a problemi di infiltrazioni, umidità, spostamenti di scaffali. E pensare che anni addietro – in epoca analogica – l’intera collezione del giornale cittadino era stata microfilmata a suon di milioni di lire. Rullini, visore e stampante in effetti ci sono – o almeno c’erano quando chiesi di utilizzarli nel 2017 – ma, inutile dirlo, non funzionavano. Proposi al direttore dell’epoca di aggiornare il visore ''Kodak 2400 DSV'' presente in biblioteca con l’analogo modello in grado di digitalizzare i microfilm (tuttora sul mercato). Mi fu risposto che non era possibile. Così stamattina salutai, inforcai la mia bici e, avvilito, ritornai a casa con un’ulteriore conferma che della cultura “spicciola” alla città di Comisso, aspirante Capitale della Cultura, non importa un bel nulla. Ma forse sono io a chiedere l’impossibile. Gradirei sentire al riguardo cos’ha da dire l’assessore alla Cultura del Comune di Treviso.

Camillo Pavan