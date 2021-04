Tempo fa scrissi un articolo nel mio blog su BikerX (https://bfphotostorie.com/2019/02/26/bikerx-un-nuovo-stile-di-guida-sicura/), affascinato dal loro nuovo insegnamento di “stile di guida sicura” e dove poi, fatalità, durante un gradito giro in moto a Treviso, ebbi il piacere di conoscere dal vivo il Responsabile istruttori & Co Founder - Benedetto Cattaneo - e l’Istruttrice qualificata FMI - Francesca Lazzarotto. “Quattro ruote trasportano il corpo, due ruote trasportano l’anima”: questo è il motto di BikerX, un nuovo concetto di guida sicura dedicato alle nuove generazioni di motociclisti e non solo. Viaggiare in moto è simbolo di libertà e passione ed è per questo motivo che bisogna saper apprezzare ed avere una base di conoscenza del proprio mezzo. Le strade sono sempre più trafficate e la maggior parte delle volte con scarsa stabilità e visibilità, mettendo a rischio la sicurezza stradale dei tanti motociclisti, che con poca dimestichezza, viaggiano ignari del pericolo. Per questo nasce un team di piloti professionisti dedito a garantire una miglioria di guida, necessaria alla propria esperienza sulle due ruote. Un’organizzazione di istruttori qualificati che offriranno corsi di vari livelli, sia alle nuove generazioni, sia ai “veterani” che vogliono migliorare la propria cultura e stile di guida. Nasce Custom School: un nuovo progetto di BikerX dedicato a migliorare la propria guida in uno stile ben preciso: quello del custom. I corsi si svolgeranno tra pratica e teoria dove si imparerà una guida più consapevole e sicura. Lo spazio messo a disposizione sarà quello offerto dall’autoscuola Campoprova Gatti a Reggio Emilia. Un centro dedicato alla formazione ed alla sicurezza stradale con pista interna per esami di ciclomotori e moto, omologata dalla MCTC e con sede d’esame della Motorizzazione Civile di Reggio Emilia. Unico centro in Italia con una superficie di 50mila metri quadrati e vari allestimenti stradali fra viali, rotonde ed incroci, capace di simulare una vera e propria area urbana con pericoli e situazione di guida connessi. L’importanza di essere motociclista è data anche dalla propria conoscenza di uno stile di guida che accomuna la maggior parte di noi. Per maggiori info https://www.bikerx.it