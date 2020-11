Altra vittoria del pugile coneglianese Davide Giandomenico

Domenica pomeriggio al palazzetto dello sport di Udine si è tenuto il 31° Memorial Mauro Vecchiato. Tra gli incontri del pomeriggio c'era anche quello del pugile coneglianese Davide Giandomenico della Treviso Ring che si è scontrato contro un temutissimo e preparatissimo Fabio Zambon della box Cavarzere Chioggia che vanta una quarantina di incontri di cui più della metà conclusi in positivo. L'incontro non è stato per nulla facile ma ha visto vincere ai punti il pugile Coneglianese al termine delle tre riprese. Incontro a senso unico dove il pugile Coneglianese ha dominato il match sin dalla prima ripresa. Con questa vittoria Davide Giandomenico vanta uno score invidiabile di 38 incontri con sole 5 sconfitte e 3 pareggi. La preparazione del Campione del Campione del Veneto cat. 64 youth Davide Giandomenico continua incessantemente in previsione del campionato ove vedrà scontrarsi tutti i campioni delle regioni Italiane per il titolo piu prestigioso di campione d'Italia, torneo che si sarebbe dovuto svolgere questo fine novembre nella città di Napoli ma che per le restrizioni Covid-19 ha visto sospendere la competizione per essere rinviata a data da destinarsi nel primo semestre del 2021. Tutti contenti quindi anche per questo ultimo successo del pugile Trevigiano allenato dal maestro Pierangelo Cadamuro della scuola di pugilato Treviso Ring di Villorba che si vede totalmente soddisfatto dei risultati del suo giovane campione.