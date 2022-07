Business Hub Treviso: Elisabetta Danieli e Canel Delano presentano lo spazio multifunzionale e i servizi

Gallery



Quando nasce un'idea imprenditoriale è sempre interessante conoscere a cosa si ispira, in quale momento è venuta fuori, chi sono i fautori e i promotori che l'hanno realizzata e messa in piedi con passione ed entusiasmo. Business Hub Treviso è una realtà recente, nata circa un anno fa, attualmente in fase di crescita ed espansione. L'impegno e la determinazione stanno dando ottimi risultati in termini di visibilità, e siamo sicuri che il prossimo anno andrà ancora meglio. Abbiamo voluto interpellare i protagonisti di questa avventura imprenditoriale nel settore dei servizi, Elisabetta Danieli e Canel Delano, consapevoli che la loro esperienza possa essere di esempio per altri aspiranti imprenditori o per potenziali clienti che vogliano usufruire della loro struttura multifunzionale. Ciao, Elisabetta e Canel. Il vostro Business Hub propone soluzioni personalizzate per varie esigenze professionali. In base alla vostra esperienza, avete individuato un cliente tipo che usufruisce della vostra struttura? BHT: In base alla breve esperienza fatta in questo settore (abbiamo iniziato meno di un anno fa), abbiamo riscontrato un buon interesse da parte di aziende che con i corsi di formazione avevano bisogno di ampie sale e si rivolgevano a noi per usufruire dei nostri servizi. Oggi più che mai è importante lavorare in un ambiente piacevole e confortevole, che sia in grado di stimolare la creatività e la produttività dei fruitori. Quanto è veritiera, secondo la vostra esperienza, tale affermazione? BHT: Poiché in media si trascorrono molte ore all'interno di uffici, riteniamo che sia fondamentale dare alle persone un ambiente confortevole e accogliente. Nel nostro caso vi è la possibilità di scegliere uffici dotati di grandi vetrate che si affacciano in un giardino in cui svettano alberi secolari. Quali dei vostri servizi sono più richiesti rispetto ad altri? Dato l'interesse massiccio per il casting ed i servizi fotografici, potreste indicare quanti clienti si rivolgono a voi per attività di questo tipo? BHT: Ci sono parecchie aziende che operano nel settore dell'abbigliamento che ci hanno scelto come location per realizzare shooting fotografici oppure per sfilate della loro collezione. Siamo contenti e soddisfatti di ampliare le nostre collaborazioni in questo settore molto stimolante. Torniamo agli esordi della vostra iniziativa imprenditoriale. Come e quando è nata l'idea di realizzare un Hub multiservizi a Treviso? BHT: La nostra idea è nata nel periodo della pandemia, quando tutte le attività erano per lo più più chiuse, e comunque alcuni professionisti avevano comunque la necessità di incontrare clienti. Questa cosa non poteva essere fatta nelle proprie abitazioni, quindi chi non disponeva di spazi ha trovato assai interessanti ed utili le nostre proposte. Quali sono i progetti professionali per i prossimi anni? BHT: I nostri progetti professionali vanno di pari passo con le esigenze della clientela, che sono in costante evoluzione. Comunque stiamo studiando altre opportunità da offrire ai nostri clienti, per dare loro sempre il meglio nel campo dei servizi. Quali sono gli strumenti e le strategie che pensate di applicare per rendere sempre migliori i vostri servizi nel prossimo futuro? BHT: Sicuramente la base degli strumenti e delle strategie sono la serietà e la fiducia, che dobbiamo trasmettere a tutti coloro che occupano la struttura o che si rivolgono a noi per usufruire di servizi specifici. Tutto ciò deve comunque evolversi in base alle reali necessità della clientela, quella reale e quella potenziale. Quindi potenzieremo il web e ciò che la tecnologia mette a disposizione per raggiungere quanti più clienti possibili in tutta Italia e anche all'estero.