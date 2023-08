Calciotto Treviso - Campionato 2023-2024

Sta per iniziare la decima stagione del CALCIOTTO TREVISO, l'unico movimento ufficiale di calcio a 8 in Veneto!

I Campionati di Serie A e Serie B vedranno sfidarsi 25 squadre ed oltre 600 calciatori che si daranno battaglia dal 18 settembre fino a maggio prossimo.

Il sogno è quello di trionfare in Serie A e staccare così il pass per le Finali Nazionali di Roma 2024 che mette in palio lo scudetto del calcio a 8!

Un altro pass per Roma lo offre la Coppa ITALIA TREVISO, torneo ad eliminazione diretta che porterà la squadra vincitrice a giocarsi la coccarda per il titolo di campione alle Finali Nazionali Coppa ITALIA 2024 che si svolgeranno sempre a Roma nel giugno prossimo.

Se aggiungiamo poi anche la Supercoppa il menù è completo.

Ovviamente non mancheranno ogni settimana i Big Match, con le riprese delle partite di cartello, highlights ed interviste a bordo campo ai protagonisti di giornata.

Grazie anche ad uno staff sempre più coeso e completo, l'alto livello organizzativo del CALCIOTTO TREVISO è ormai riconosciuto a livello nazionale e non solo.

Il presidente del calciotto trevigiano Massimiliano Cattarin fa parte dal 2018 anche della Nazionale Italiana di calcio a 7/8 con la quale a settembre parteciperà al suo terzo campionato del mondo, questa volta a Puebla (Messico) dopo le precedenti edizioni a Curitiba (Brasile) e Roma.

A tenerci aggiornati su tutti gli eventi marchiati CALCIOTTO TREVISO il sito ufficiale www.calciotto.tv (oltre 400.000 contatti all'anno..), le pagine social Facebook ed Instagram ed il canale Youtube dedicato!