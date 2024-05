Calciotto Treviso: finale Serie A

Sarà la finalissima tra QUINTO TEAM e TREVISO UNITED ad assegnare il titolo di campione della Serie A trevigiana di calciotto. L'appuntamento è per venerdì 10 maggio alle ore 21.00 presso gli impianti sportivi CALCIOTTO TREVISO a Morgano (TV). In palio, oltre alla vittoria del Campionato, c'è anche il pass per Roma dove la vincitrice andrà a giocarsi lo scudetto nelle finali nazionali LEGA CALCIO A 8 in programma dal 14 al 16 giugno prossimi. La gara sarà preceduta alle ore 20.00 dalla finale 3° posto dove a giocarsi il gradino più basso del podio saranno A.c. ATLETICO PAPATO ed EverBEER, mentre al termine dell'evento seguiranno tutte le premiazioni dei Campionati di Serie A e Serie B. Il calciotto trevigiano continuerà poi la stagione con l'appuntamento di fine maggio in Bulgaria, dove la rappresentativa della marca sarà impegnata nella Urban Cup 2024, torneo internazionale a Sofia. Dal 10 giugno invece via alla 10a edizione del Torneo ESTATE CALCIOTTO TREVISO, da anni il torneo estivo più gettonato del Veneto che terminerà il 26 luglio. Tutte le info sul sito ufficiale www.calciotto.tv