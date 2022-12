Calciotto Treviso-Milano, l'amichevole

Domenica alle 11.30 va in scena la CHRISTMAS CUP 2022. Dopo la vittoria per 3-2 in trasferta a Pesaro di sabato scorso si torna a giocare nel campo di casa di Morgano. A contendere ai trevigiani il trofeo della CHRISTMAS CUP 2022 sarà l'F.C. DOPPIO MALTO MILANO, squadra leader del campionato meneghino e favorita d'obbligo per la vittoria di domenica. Il successo in terra marchigiana ha sicuramente un peso specifico importante per il CALCIOTTO TREVISO, aldilà del 3-2 finale ottenuto grazie alle reti di Pezzato, Semenzato e Sirca. “Vincere in trasferta non è mai facile, oltretutto contro un ottima squadra come l'ILIKE PESARO” racconta Cattarin, factotum del calciotto trevigiano e nazionale. “Domenica sarà una partita molto impegnativa tra due tra le migliori realtà italiane del calcio a 8. Uno spot fantastico per chi ama questo sport!”. Fischio d'inizio alle 11.30 a Morgano (TV).