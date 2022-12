Calciotto Treviso a Pesaro e Milano

Gallery





Riparte con tante novità il tour della Rappresentativa CALCIOTTO TREVISO per la stagione 2022-2023. La compagine trevigiana da molti anni è un riferimento assoluto per chi ama questo sport ed inoltre nessuno come loro in Italia ha mai disputato tanti eventi sia a carattere nazionale che internazionale: garanzia quindi di serietà e di organizzazione ad alto livello continua. Da quest'anno ci sarà una gestione diretta molto british-style della squadra, con lo staff tecnico formato dal manager Massimiliano Cattarin e tutti i suoi collaboratori: Claudio Daminato, Federico Volpe e Samuele Sassone. Selezione trevigiana profondamente rinnovata che vede ben 8 “millenials” tra i 16 giocatori convocati, una linea verde che segue il trend voluto da Cattarin per dare un nuovo impulso al movimento: “Abbiamo una rosa con un'età media di 24 anni che rispecchia molto bene la nuova linfa che arriva dalle squadre del nostro Campionato, tanti ragazzi nati dal 2000 in poi che devono fare esperienze di un certo livello per poter crescere e far crescere poi l'intero sistema”. Primo appuntamento sabato 10 dicembre: trasferta marchigiana contro la selezione ILIKE PESARO (che ha battuto Treviso 4-3 nell'unico precedente del 2018). Secondo step domenica 18 dicembre: per la CHRISTMAS CUP arriva a Morgano (TV) l'F.C. DOPPIO MALTO MILANO, squadra leader del campionato milanese reduce da 7 vittorie su 7 e che si propone come favorita assoluta. Per Treviso saranno due test molto importanti che porranno le basi per il proseguo della stagione: “Il 2023 sarà ricco di appuntamenti, in Italia e non solo ...” prosegue Cattarin “Stiamo lavorando su più fronti: da anni ormai siamo un esempio di realtà virtuosa, sempre presenti in Italia ed in Europa, vogliamo alzare l'asticella un po' alla volta. Credo ci sarà da divertirsi!” Questi i convocati CALCIOTTO TREVISO per le prossime due gare in programma e le relative squadre di club di provenienza: – Portieri: Mattia Borella (ST.PETERSFIELD UNITED), Cristian Pesce (RED HORNETS) – Difensori: Matteo De Benetti (A.c. ATLETICO PAPATO), Matteo De Santis (OLIMPIA RESTERA C8), Claudio Giordano (LOS BULLDOGS), Denis Pesce (RED HORNETS), Angelo Junior Petrarolo (SPARTAK CHISPA) – Centrocampisti: Enrico Cavallin (RIVER SILE QUINTO), Marco Guerra (LOKOMOTIV SHARKS), Giacomo Manfrin (F.C. CA'NELSON 2017), Paolo Marangon (ST. PETERSFIELD UNITED), Lorenzo Pezzato (A.c. ATLETICO PAPATO), Vlad Sirca (TREVISO UNITED), Martino Tonolo (TREVISO UNITED) – Attaccanti: Francesco Gallo (OLIMPIA RESTERA C8), Francesco Semenzato (TREVISO UNITED)