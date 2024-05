Il calciotto Treviso vola in Bulgaria

Tutto pronto per la trasferta in Bulgaria. La Urban Cup 2024, torneo internazionale di calcio a 8 che si giocherà a Sofia dal 26 al 28 maggio, vedrà la rappresentativa trevigiana sfidare alcuni dei più forti club del continente e non solo: tra le 16 sfidanti, oltre alle squadre bulgare padrone di casa, ci saranno team da Grecia (campioni in carica), Algeria, Nigeria e Qatar. Un bel banco di prova per i nostri ragazzi alla ricerca di un risultato di prestigio in campo internazionale. A guidare la spedizione Massimiliano Cattarin (da tanti anni leader del calcio a 8 nazionale e con già tre campionati del mondo disputati con la nazionale italiana) coadiuvato nello staff tecnico da Federico Volpe e Nicola Tronchin. Sono 15 invece i giocatori selezionati per la trasferta a Sofia: i portieri Cristian Pesce (REDHORNETS) e Nicola Franco (F.C. CA'NELSON), i difensori Nicola Barea (S.S. CALCIOTTO BADOERE), Angelo Petrarolo (SPARTAK CHISPA), Luca Luise (INDEPENDIENTE SALZANO), Denis Pesce (REDHORNETS), Edoardo Dozzo (TREVISO UNITED) e Marco Cisolla (ATHLETIC DINAMO), i centrocampisti Giacomo Manfrin (F.C. CA'NELSON), Edoardo Guerra (TREVISO UNITED), Lorenzo Pezzato (ATLETICO PAPATO), Thomas Rebellato (G.S.A. MONTEBELLUNA) ed Alessandro Buso (OLIMPIA RESTERA) e gli attaccanti Francesco Semenzato (TREVISO UNITED) e Matteo Cosmo (ATLETICO PAPATO). Tutte le gare si potranno seguire sul sito www.calciotto.tv o sui canali social ufficiali CALCIOTTO TREVISO.