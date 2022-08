A Calderba il Manzoni 6.013

Gallery



Si è svolta come da tradizione la degustazione dei vini imperniata nella sagra del Calderba e associazione nazionale città del vino . Organizzazione a cura di Pio Bonato in collaborazione con Andrea de Lucca e Vidotto Alberto, presenti per l’amministrazione comunale il consigliere Sergio Lorenzon . Sono stati presentati 5 diversi vini che rappresentano il Manzoni 6.013 delle aziende : Magnolie spumante charmat brut Espedito Lorenzon metodo classico Baccichetto Andrea 2020 fermo Sette Anime 2018 fermo Facchin Antonio passito 2018  Tra i degustatori presenti Annie Martin Stevanato nota sommelier e giudice ai concorsi internazionali e Virgilio Bozzetto presidente per 19 anni alla cantina di Mareno di Piave .