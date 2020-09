Campionati italiani di dama: 2^ Dolce (Speranze), 3° Scaggiante (Minicadetti), 4° Carraretto (Juniores)

Quest’anno si è svolto dal 4 al 6 Settembre a Chianciano Terme (SI) il 40° Campionato italiano giovanile di dama italiana, organizzato dalla FID (Federazione Italiana Dama) presso l’Hotel Capitol. I partecipanti sono stati divisi in quattro categorie a seconda dell’età (Speranze, Minicadetti, Cadetti e Juniores). Tre sono stati i ragazzi trevigiani a partecipare per meriti sportivi, tutti tesserati per il circolo damistico “Damasport Roncade”, presieduto da Renato Cervellin. La novenne di Ponzano Veneto Diletta Dolce, si classifica 2^ nella categoria “Speranze”. In sette turni di gioco ha subito una sola sconfitta, riuscendo a pareggiare nell’ultimo turno con la vincitrice di Latina Linda Piccinini. Il dodicenne di Casale sul Sile Mattia Scaggiante, (fratello del Gran Maestro Alessio) si classifica al 3° posto nella categoria “Minicadetti”, subendo una sola sconfitta e due pareggi su sette turni di gioco. Il diciottenne di Preganziol Alessandro Carraretto, si classifica 4° nella categoria “Juniores”, pur essendo il meno quotato è riuscito a vincere al primo turno di gioco con il Maestro reggino Vincenzo Sgrò. Successivamente Alessandro ha pareggiato con altri due cand. M., ma non è stato poi sufficiente per salire sul podio. Presenti alla premiazione il presidente nazionale FID Carlo Bordini con le varie autorità locali. Con l’occasione è stato consegnato il premio “Oreste Persico” a Loris Scaggiante (accompagnatore dei ragazzi trevigiani) come migliore delegato provinciale dell’anno 2019. Grazie a questi brillanti risultati: Diletta, Mattia e Alessandro avranno sicuramente un futuro damistico davvero promettente. Nella foto: Diletta e Mattia (davanti), Loris e Alessandro (dietro)