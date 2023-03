Campionato CSI Treviso, pallavolo A1: i risultati

Riscatto immediato del Fontane, che dopo la prima sconfitta stagionale ha la meglio, non senza difficoltà, del Murosanpa, nello scontro al vertice della 6^ giornata di ritorno. Tengono il passo della capolista il Silkosmos e il Polvallonto, facili vincitori per 3-0 sul Povegliano e sul Conscio Lemon, ed ormai certi dell'accesso alle semifinali playoff. Per il quarto posto nutre ancora qualche speranza la Fossaltina, che vincendo 3-0 sull'A-R studio web Bremas si porta a soli 3 punti dal Murosanpa e con lo scontro diretto da disputare la prossima giornata. Il Condor batte il Conscio Melon e si assesta definitivamente in una posizione di tutta tranquillità. In fondo alla classifica il Povegliano, seppur sconfitto, sembra ormai salvo. Lo scontro Conscio Melon - A-R Bremas della prossima giornata sembra un vero e proprio spareggio salvezza. Difficilissima la situazione del Conscio Lemon, visto il calendario proibitivo delle ultime 3 giornate.

Risultati: A-R STUDIO WEB BREMAS-FADIEL ITALIANA FOSSALTA 0-3, CONDOR BREMAS-GS CONSCIO MELON 3-0, SILKOSMOS-GS POVEGLIANO 3-0, GS CONSCIO LEMON-POLVALLONTO SP. OCCHIALI V. 0-3, VOLLEY FONTANE-MUROSANPA 3-1 Classifica: VOLLEY FONTANE 39(*), SILKOSMOS 36, POLVALLONTO SP. OCCHIALI V. 34, MUROSANPA 28, FADIEL ITALIANA FOSSALTA 25, CONDOR BREMAS 22(*), GS POVEGLIANO 14, GS CONSCIO LEMON 9, GS CONSCIO MELON 9, A-R STUDIO WEB BREMAS 6. (*) una partita in meno