Campionato Italiano di triathlon giovanile

Lo spettacolo del triathlon andrà ancora una volta in scena nella splendida cornice del Lago delle Bandie il 5/6 settembre con i Campionati Italiani Giovanili. Si rinnova la collaborazione fra Asd Pavanello-Triathlon Eroi del Piave e la famiglia Mosole, proprietaria del sito, dopo le gare organizzate gli anni scorsi e dopo un anno alquanto complicato una delle prime occasioni di rientro alle gare per i ragazzi saranno proprio i Campionati Italiani Giovanili di Triathlon. Più di 500 ragazzi e ragazze dai 14 ai 19 anni, divisi in tre categorie, si daranno battaglia nella innovativa formula Crono che quest’anno è l’unica che garantisce il rispetto di tutti i protocolli anti-Covid19. Gli atleti quindi si misureranno in una gara individuale a cronometro per le tre discipline previste nelle varie distanze per categorie: da 200 a 400 metri di nuoto nel lago, da 6 a 20km in un circuito ciclistico da ripetere più volte, e da 2000 a 5000m di corsa all’interno del parco.



Abbiamo sentito alla vigilia di questo importante evento il presidente della società organizzatrice, Giuliano Pavanello: “Portare una gara cosi prestigiosa alle Bandie, soprattutto in questo anno difficile, è stato un segnale importante che il triathlon giovanile è vivo e attira tantissimi ragazzi a praticarlo in un contesto paesaggistico bellissimo. Il Parco delle Bandie è il luogo ideale per praticare il triathlon a tutti i livelli e un grazie importante va alla famiglia Mosole che da sempre crede nello sport e nei giovani”.



Il futuro del triathlon italiano quindi si svelerà il 5/6 settembre alle Bandie.



Questo il programma della manifestazione, che sarà a porte chiuse per evitare assembramenti come previsto dai vari DPCM:



Sabato 5:

Partenza YA Maschile ore 08:00

Partenza YB Maschile ore 11:30

Partenza JU Maschile ore 15:00

Partenza JU Femminile ore 17:00



Domenica 6 settembre:

Partenza YA Femminile ore 08:00

Partenza YB Femminile ore 11:30



Sarà chiusa al traffico veicolare Via G. Vecellio dalla rotonda del centro nuoto alle Bandie fino all’incrocio con Via Cal di Maserada limitatamente al consentire il passaggio degli atleti in gara con questi orari:



Sabato 5:

- dalle 08:00 alle 9:30

- dalle 11:30 alle 13:00

- dalle 15:00 alle 17:00

- dalle 17:00 alle 19:00



Domenica 6 settembre:

- dalle 08:00 alle 9:30

- dalle 11:30 alle 13:00