Campionato nazionale ciclocross Acsi

Si sono svolti domenica 31 gennaio i campionati Nazionali di ciclocross a Sovizzo in provincia di Vicenza a cura dell’ASD Jonny Bike in collaborazione con i comitati Provinciali del Veneto. Una giornata da ricordare per i Trevigiani che portano a casa ben 2 maglie con Marco Panzini della Castagnole e la riconferma tra le donne di Gloria Fossaluzza della Zuliani di Maserada . Giornata non facile dal punto di vista meteorologico, pioggia e tanto fango hanno accompagnato i corridori. Prima partenza alle 10.30 con le donne 3 dove si impone Gloria Fossaluzza ( vittima della rottura della ruota libera prima della partenza, fortunata per aver cambiato all’ultimo prima di partire ) sale sul podio in terza posizione Lauretta Granzotto della Castagnole . Altra trevigiana sul podio, si tratta di Valentina De Pizzol dell’Asd Fausto Coppi Polyglass che giunge terza tra le donne A ( bella la lotta con Giorgia Busato decisa a non mollare fino a pochi metri dall’arrivo giunta quarta ) mi sa che la prossima stagione ne vedremo delle belle. Tra i SG B buon piazzamento per Tondato e De Nadai. Brividi tra i gentleman 2 dove ai primi 4 posti ci sono solo trevigiani (sembra la nazionale del Belgio), gara trasmessa in diretta Facebook da Ciclocolor che rende bene l’idea della fatica per Marco Panzini (Castagnole) nel tener dietro uno scatenato Fabio Libralato ( Piva Teo Sport) sempre a una manciata di secondi fino all’ultimo giro, bravi anche Gianpietro Zanchetta (Le Conche ) terzo e Fabio Gobbo quarto. Un buon 4° posto arriva dalla categoria veterani 1 con Michele Manzan ( Fausto Coppi Polyglass ) in compagnia per tutta la gara dell’ex professionista Davide Montanari e alla fine si prende anche il lusso di staccarlo, nei veterani 2 Mauro De Rocco giunge 7° e Rosario Pollicina in nona posizione. Tra i senior 2 vittoria per il funambolo bellunese Manolo Canova, bene Nicola Salvalagio del Team Abatini che giunge sesto e in nona posizione Ezio Gallaon del Castagnole mentre per i senior 1 settimo Citron Marco ( Castagnole ) e ottavo Gladi Macchion ( Uno Team Cittadella ). Unico junior il bellunese Michele D’Alberto in casacca trevigiana da quest’anno con la Mionetto di Valdobbiadene giunto settimo. Si chiude ufficialmente la stagione 20-21 partita a ottobre con la gara di Meduna e proseguita poi con la prova di Venegazzù, poteva andare peggio, siamo pronti a ripartire e questo è quello che conta!

Edi Tempestin