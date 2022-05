I colori della Canottieri Sile agli Italiani di Sup con la famiglia Dal Pont

Gallery













La squadra di Sup della Canottieri Sile ha dato spettacolo alla Tappa del Campionato italiano di categoria di sabato 21 e domenica 22 maggio, a Brenzone sul Garda. Una pioggia di medaglie per la famiglia Dal Pont che ha portato in alto il nome della società più antica di Treviso anche nel mondo del Sup (Stand Up Paddle). Nella giornata di Sabato hanno avuto luogo le gare sprint che hanno visto Giorgio Dal Pont vincere la categoria Junior e Laura Dal Pont conquistare il secondo posto della categoria Senior. Domenica invece hanno avuto luogo le Distance race (gare su lunga distanza) e le combinate (ovvero somma di Sprint e Distance). Giorgio Dal Pont ottiene un secondo posto nella combinata mentre si posiziona sul terzo gradino del podio della Distance categoria Junior. Laura Dal Pont conquista nuovamente un secondo posto in entrambe le specialità mentre Elena Dal Pont si aggiudica la quarta posizione in tutte e due le distanze nella categoria Junior. Franco Dal Pont infine raggiunge il settimo posto sia nella Distance sia nella combinata nella categoria Gran Khauna. Nella giornata di domenica si è svolta anche la qualificazione per il trofeo Kinder Coni a cui Marco, Pietro e Chiara Dal Pont hanno partecipato riuscendo a qualificarsi per la finale del trofeo. Siamo veramente orgogliosi di avere atleti così promettenti nella nostra società e siamo contenti che una famiglia così grande e così legata allo sport si sia unita alla nostra grande famiglia che è la Canottieri Sile!