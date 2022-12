Capodanno Sogno 2 2023 festa per famiglie

CAPODANNO SOGNO2 2023 FESTA PER FAMIGLIE Ore 20.30 – sede di Sogno Numero2 a Treviso – Borgo Mestre 107 Prenotate la festa dell’ultimo dell’anno da Sogno Numero2 … PER DIVERTIRSI IN FAMIGLIA! Festa di Capodanno per bambini e famiglie con un ricco programma: Apertura della Festa alle ore 20.30 con BUFFET! GIOCHI E ANIMAZIONE BABY DANCE SALA PER BAMBINI con giochi e colori DISCO DANCE Alle ore 24.00 brindisi di mezzanotte con panettone e pandoro Quote di partecipazione: euro 35 adulti euro 25 bambini 4/10 anni gratis bambini fino a 4 anni E’ necessaria la prenotazione… i posti sono limitati!! Vi aspettiamo!!! INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI 0422 348101 / 336 656997 E-Mail: info@sogno2.it https://www.sogno2.it/eventi/capodanno-sogno2-2023-festa-per-famiglie.html