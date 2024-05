Carbonera, Coordinamento Volontariato ODV: trasporti sociali e ricerca di autisti volontari

Avviso alla cittadinanza – Ricerca volontari Da qualche tempo, grazie ad alcuni volontari, è operativo a Carbonera un servizio di trasporto sociale promosso dalla associazione Coordinamento volontariato Treviso sud, operativa da anni nel territorio dell’hinterland trevigiano. L’Associazione si propone di corrispondere alle tante esigenze di trasporto sociale a beneficio di persone anziane o bisognevoli di ogni età, che provengono dal territorio, grazie alla gratuità del volontariato, sia in base a convenzioni con enti pubblici (Ulss, Comune, Progetto Stacco) che su richiesta individuale, con un minimo contributo volontario utile al recupero delle spese vive dell’automezzo. Alcuni esempi:  per visite presso strutture sanitarie;  per esigenze personali (posta, banca, mercato, spesa, attività varie, visite a congiunti ecc.);  per esigenze accompagnamento a scuola o al lavoro di persone disabili. Il telefono da chiamare (mattino ore 9/12 meglio se qualche giorno prima) è il 345 2417414; la mail: carbonera.cvtvs.org@gmail.com)