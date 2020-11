Furto di gioielli a Casale sul Sile, indagano i carabinieri

Ladri in azione nella Marca trevigiana. Malviventi penetrano in una casa di Casale sul Sile appropriandosi di alcuni gioielli in oro. Il furto si è consumato nel tardo pomeriggio di ieri, domenica 29 novembre, verso le 19 quando, i proprietari dell'abitazione di Via Forlani, non erano presenti in casa. I ladri sono così entrati dalla finestra della camera da letto e, una volta dentro le mura di casa, hanno iniziato a frugare in ogni dove alla ricerca di oggetti di valore. La refurtiva consiste in vari gioielli di oro che il proprietario, R.G., custodiva gelosamente. Sul posto sono arrivati i carabinieri della stazione di Casale che, dopo aver effettuato i primi accertamenti, si metteranno nelle tracce dei ladri.