Vendute da Fondazione Cassamarca villa Lina e terreni di Preganziol

Fondazione Cassamarca e Ca’ Spineda Srl, nell’ambito del piano di dismissioni immobiliari in corso, comunicano che sono stati alienati i seguenti beni: - villa Lina (ex sede della Polizia Stradale), in viale Brigata Treviso, a Treviso; - terreni adiacenti all’area Secco, in via Terraglio, a Preganziol. Il primo cespite alla società Villa Lina Srl, per un corrispettivo di 1,3 milioni di euro; il secondo a Secco Sistemi Spa, per un corrispettivo di 3,5 milioni di euro. La società Villa Lina Srl ha altresì elargito la somma di 10.000 euro per i programmi culturali di Fondazione Cassamarca. Anche il secondo acquirente ha ribadito il suo impegno a concorrere a sostegno di tali programmi, nelle forme che saranno prossimamente concordate con la Fondazione.