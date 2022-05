"Un fiore in dono per le mamme. Sosteniamo la maternità"

CASTELFRANCO Domenica 8 maggio dalle 9 alle 12 il circolo di FdI di Castelfranco con il Dipartimento Pensionati della Castellana sarà in piazza Giorgione per donare un fiore a tutte le mamme. Spiega Grazia Azzolin, responsabile Dipartimento Pensionati della Castellana FdI: “Nella nostra società ci sono molti ruoli che vengono celebrati e considerati importanti. Uno però supera tutti gli altri per importanza: quello della mamma. Le mamme hanno un ruolo fondamentale nella vita di tutti noi e della società in generale. Una cultura che vede l’essere mamma come un “non lavoro” è davvero a rischio di estinzione… nel vero senso della parola. Noi di FdI crediamo che il ruolo della mamma debba essere rafforzato dando alle mamme più strumenti e sostegni possibili per fare del loro meglio nel crescere i propri figli”.