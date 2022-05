Inaugura sabato in Piazza Giorgione KAIROS Just in Time, nuovo luogo di eventi formativi, culturali e filosofici

Taglio del nastro sabato 7 maggio alle 10.30 negli spazi dello storico ex Ego’s Cafè In programma un laboratorio interattivo di filosofia, un incontro formativo sui fondi pensione e un laboratorio socio pedagogico dedicato alle famiglie CASTELFRANCO Gli spazi dello storico lounge bar Ego’s Cafè, vuoti da diversi anni, si rianimano con l’inaugurazione di KAIROS, nuova realtà dedicata alla socializzazione e alla consulenza filosofica e psicologica. Il taglio del nastro è in programma sabato alle 10.30 in piazza Giorgione 23/C. Durante l’evento, aperto a tutti i cittadini, ci sarà il vernissage della mostra dell’artista Fausto Trevisan e l’intervento della fondatrice di KAIROS, la castellana Annarosa Antonello, Consulente Filosofica. “Durante gli Open Day di sabato 7 e domenica 8 maggio i cittadini potranno sperimentare le attività che si svolgeranno nella nuova sede di KAIROS, tra workshop filosofici, consulenze individuali ed esercizi collettivi di brainstorming per guardare al futuro con nuova consapevolezza. Tutto ciò recuperando il valore dell’interazione in presenza dopo il prolungato periodo di distanziamento sociale, anche al fine di trovare la giusta motivazione nel mondo del lavoro e la propria realizzazione nella vita privata”, comunica Annarosa Antonello. “Gli spazi saranno disponibili anche come postazioni di coworking e aula meeting per presentazioni, momenti formativi ed esposizioni artistiche”. LABORATORI APERTI A TUTTI DURANTE GLI OPEN DAY In particolare, tra sabato pomeriggio e domenica, la founder di KAIROS Annarosa Antonello proporrà un laboratorio interattivo di consulenza filosofica per allenarsi a progettare e costruire il proprio futuro in linea con le proprie ambizioni e possibilità concrete. La psicologa Deborah Danieli terrà un laboratorio socio pedagogico dedicato alle famiglie e la consulente finanziaria Silvia Garbari spiegherà come gestire al meglio il proprio fondo pensione. Le attività, durante gli open day, sono gratuite. “Questo è uno spazio in cui condividere dubbi e perplessità, sogni e aspirazioni, per intraprendere un percorso di crescita personale. La vera sfida, che dovremmo cogliere quotidianamente, consiste nella incessante ricerca di nuovi orizzonti possibili. Qui a KAIROS vogliamo aiutare le persone ad abbandonare le proprie paure e gli stereotipi, ad acquisire l’attitudine all’ironia e al pensiero laterale e a concedersi il desiderio e la possibilità di poter per essere felici”, anticipa la titolare di KAIROS Annarosa Antonello. Negli spazi di confronto saranno proposti diversi percorsi per tutte le età, tra cui percorsi di orientamento, sostegno e motivazione allo studio e al lavoro, di sostegno psicologico per affrontare le crisi della vita, di budgeting finanziario e altri progetti che sviluppano le abilità personali trasversali (human skills) ovvero le capacità relazionali, l’intelligenza emotiva e l’empatia. Per info e iscrizioni ai laboratori scrivere a info@kairoscoach.it