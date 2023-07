Via Guglielmo Marconi · Villorba

Venerdì 28 Luglio, cena con musica dal vivo Al Catenaccio da Coppi con Patty Patty Scanferla: Voce solista, una cantante che onora questo termine nel suo senso ampio, in quanto unisce alla voce gradevole e ben intonata alla sua naturale avvenenza. Vi aspettiamo Al Catenaccio da Coppi Via G. Marconi - Catena di Villorba (TV) Per prenotazioni: 0422 548791 392 762 2422