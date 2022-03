Storie e sapori tra Grecia e Venezia. Ai Brittoni una cena tra Corfù e Treviso

22 marzo 2022 - Casa dei Carraresi e Ristorante ai Brittoni, Treviso Una cena a quattro mani, dove la chef greca Marina Beska incontrerà lo chef dei Brittoni, Andrea Marchesini. Approda a Treviso la prima tappa post-pandemia del progetto MedTaste – che avrà come protagonista la cucina dell’osteria tradizionale To Tavernaki Tis Marinas della chef Marina Beska, nel cuore della città storica di Kerkyra, e quella di Andrea Marchesini, cuoco de I Brittoni, ristorante situato nei porticati interni di Ca’ dei Carraresi affacciati sull’isola della Pescheria, che ospitarono lo storico magazzino del baccalà. La serata sarà dedicata all’incontro tra le due sponde del “Golfo di Venezia”, tra Adriatico e l’isola dell’Alto Jonio greco, detta anche Perla del Levante. A partire dalle ore 20, presso i locali del ristorante Ai Brittoni, si terrà la cena dove cibo e vino saranno “senza confini” dove il patrimonio gastronomico insulare ereditato da Marina Beska incontrerà le pulsioni creative, ma fortemente consapevoli della territorialità, di Marchesini. Co protagonisti dell’evento saranno vini naturali e olio biologico di Corfù, alla riscoperta degli infiniti legami che uniscono, ancora oggi, il Mediterraneo. Dopo Treviso, tappa in Slovenia, a Capodistria. L’iniziativa, si inserisce nell’evento Levantina: storie e sapori tra Grecia e Venezia” organizzata da MYTH euromed e Fondazione Cassamarca, che inizierà alle 18 da un appuntamento con ingresso libero, presso la sala convegni di Ca’ dei Carraresi, dal titolo “I ponti culturali nel Mediterraneo veneziano”, unito alla presentazione di due libri alla presenza degli autori, Giovanni Vale, con il libro Repubblica di Venezia, e Patrizio Nissi D’Inverno, Venezia (Ensemble Editore). IL MENU Serenissimi sapori nello Jonio greco - progetto MedTaste Aperitivo in condivisione KOLOKYTHOKEFTEDES - polpetta di zucchine MELITZANES - melanzana in casseruola con feta SARDE IN SAOR - sarde, cipolla, uvetta e pinoli POLENTA E BACALÀ - tacos di mais e stoccafisso mantecato Cuvée Spécial 2019 - Robola - Azienda Theotoky Estate (Corfù) TSIGARELI Insalata piccante di erbe di campo, feta e pinoli Prosecco DOC BOURDETO Ravioli ripieni di gamberi in 'bourdeto' – cipolla, paprika e peperoncino – e il loro fondo Soave BIANCO Merluzzo cotto in 'bianco' - patate, carote, prezzemolo e limone Soave TIRAMIFÙ Versione corfiota del dolce trevigiano con savoiardo, caffè, crema greca e kumquat Prosecco Extra Dry ZAETI - Frittelle greche al miele Caffè 55€ a persona vini inclusi Per info e prenotazioni: Ristorante ai Brittoni, tel. 0422412516 Fino a esaurimento posti Info e prenotazioni per il talk e la presentazione libri (ore 18): Myth euromed: mytheuromed@gmail.com Fondazione Cassamarca: antonella.stelitano@fondazionecassamarca.it