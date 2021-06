Cena Tra I Filari | BBQ EDITION GRANDE NOVITÀ 2021! Tutti i mercoledì di giugno (a partire dal 16 giugno), e per tutti i mesi estivi, potrete prenotare il vostro tavolo per una suggestiva cena tra le vigne. Un’atmosfera unica incorniciata dai vigneti bio, a lume di candela che contribuirà a rendere davvero magica quella che ha tutte le premesse per essere una serata indimenticabile e unica: LA CENA TRA I FILARI “BBQ EDITION” VI ASPETTA! SCOPRI DI PIU': https://bit.ly/3cumch

E SOLO SU PRENOTAZIONE a welcome@agricolapizzolato.com o 0422 928166 MENU DELLA CENA: Aperitivo in piazzetta – con cicchetti misti Al tavolo – con Grigliata a vista: Costina, capocollo marinato al raboso Pizzolato, luganega nostrana e pollo alla birra. Tagliata di sorana marinata alle erbette. Contorni misti| disponibili anche alternative VEGANE e VEGETARIANE su richiesta Dulcis in fundo – Dolce a buffet caffe e distillati bio. Cena servita con vini biologici selezione Pizzolato in abbinamento.