40 anni di storia per l’A.S.D. Cenedese

Era il 1981 quando un gruppo di circa 25 cicloamatori decide di staccarsi dal gruppo sportivo Pro Olmi e dare quindi vita a una nuova realtà, con il sostegno della famiglia Cenedese, Camillo , Alessio e Bruno proprietari dell’omonimo mobilificio inizia l’avventura per questo sodalizio che dura ormai da 40 anni. Il primo Presidente fu Ambrogio Dasie che lavorando all’interno del mobilificio ebbe vita facile a convincere i tre fratelli (tra l’altro appassionati di ciclismo) a sostenere le numerose attività. Rimase presidente dal 1981 al 2005, Vice Silvano Bravin e tesoriere Bruno Buosi . Dal 2010 la carica di presidente è sulle spalle di Mario Grassi che di certo non dimentica il percorso tracciato dai suoi predecessori , cercando sempre di portare migliorie all’interno del gruppo. Tante le attività per il gruppo di San Bartolomeo di Breda di Piave, uscite in gruppo e partecipazioni a gran fondo, alcuni di loro si cimentano alle gare in circuito organizzate dall’Acsi Treviso ( ente al quale sono affiliati da molti anni). Questo il direttivo attuale : Presidente Onorario Camillo Cenedese Presidente Mario Grassi Vice Presidente Alfio Bravin Segretario Michele Cenedese Tesoriere Franco Socal Magazziniere Gianpiero Cavallin Consiglieri: Gabriella Padovan, Gildo Bottan,Gianpaolo Balzan, Luigi Fabbio, il gruppo attualmente ha 40 tesserati praticanti attività e 9 soci sostenitori, per la cronaca l’anno con più tesserati è stato il 2010 con 62 atleti. Edi Tempestin